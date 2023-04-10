Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

У межах проєкту "Польська полиця в Україні" бібліотеки України, які подадуть заявку, будуть безплатно забезпечені виданнями книжок польських авторів, перекладених українською мовою. Кожен з заклад-учасник проєкту отримає комплект із 10-15 нових книжок для створення книжкової полиці польської літератури у своїй бібліотеці.

Аби узяти участь бібліотеки мають заповнити анкету до 17 квітня, створити в бібліотеці окрему поличку польської літератури в межах проєкту "Польська полиця в Україні" з інформативним банером, надати у визначений Українським інститутом книги термін фотозвіт.

"Книжки польських авторів українською мовою в межах проєкту будуть видані українськими видавцями на кошти гранту, наданого їм Інститутом книги в Польщі (IK PL)", - пише пресслужба і додає, що книжки надішлють орієнтовно у жовтні - листопаді 2023 року.