Українські бібліотеки закликають долучитися до проєкту "Польська полиця": деталі
Бібліотеки можуть взяти участь у пілотному проєкті "Польська полиця в Україні", який ініціювали Міністерство культури та національної спадщини Польщі та МКІПУ
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
У межах проєкту "Польська полиця в Україні" бібліотеки України, які подадуть заявку, будуть безплатно забезпечені виданнями книжок польських авторів, перекладених українською мовою. Кожен з заклад-учасник проєкту отримає комплект із 10-15 нових книжок для створення книжкової полиці польської літератури у своїй бібліотеці.
Аби узяти участь бібліотеки мають заповнити анкету до 17 квітня, створити в бібліотеці окрему поличку польської літератури в межах проєкту "Польська полиця в Україні" з інформативним банером, надати у визначений Українським інститутом книги термін фотозвіт.
"Книжки польських авторів українською мовою в межах проєкту будуть видані українськими видавцями на кошти гранту, наданого їм Інститутом книги в Польщі (IK PL)", - пише пресслужба і додає, що книжки надішлють орієнтовно у жовтні - листопаді 2023 року.
- Нагадаємо, міністерство культури раніше звітувало про початок процесу вилучення пропагандистської російської літератури із бібліотек України.
- До листопада 2022 року з українських бібліотек вилучили понад 10 млн книг, написаних російською мовою.
- За 2022 рік українські діти у європейських країнах отримали майже 600 тис. книжок завдяки благодійній акції.
- Українська дитяча література з'явилася у бібліотеках німецьких міст Філлінгену-Швенінгену та Фрайбургу.
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