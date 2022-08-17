Про це інформують на сторінці 54-та окремої механізованої бригади ЗСУ в фейсбуці.

"Продовжуємо показувати вам черговий вояж незваних "туристів", які заблукали на околицях українського міста Мар'їнка Донецької області. До роботи приступили хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми славетними товаришами", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни знищили склад боєприпасів армії РФ, 120-мм міномет і декількох рашистів.

"Смертоносну трубу та її "гостинці" навіть в чормет не візьмуть, а декілька "туристів" отримали квиток на концерт свого улюбленого співака Кобзона", - прокоментували в ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували два безпілотники "Орлан", крилату ракету Х-59 та завдали понад 10 ударів по армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Від початку повномасштабного вторгнення і до 16 серпня Росія втратила близько 43 900 військових, 1880 танків, 4152 броньовані машини та 196 гелікоптерів.

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили живу силу і техніку противника.

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