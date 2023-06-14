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Українські біженці стали важливим елементом ринку праці в Польщі, - голова Об’єднання українців у Польщі

14 червня, 2023 середа
11:22
біженці з України українці в Польщі

Економічним, політичним і демографічним інтересом Польщі є те, щоб українські біженці залишались у державі

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

"Значна частина біженців залишиться. Особливо ті, хто протягом двох років влаштують собі життя тут. Їхні діти будуть навчатися, оволодіють польською так, що українська для них стане чужою. Не буде мотивації повертатися в Україну. Хіба що в Україні почнеться гігантський економічний розвиток. Поки цього на горизонті немає, тому українські біженці будуть залишатися в Польщі і польська держава сприятиме цьому. Ми вже сьогодні маємо сигнали від місцевого бізнесу, що наші біженці, які влаштувалися на роботу вже є дуже важливим елементом ринку праці. Якщо вони почнуть їхати звідти, це стане проблемою. Економічним, політичним і демографічним інтересом Польщі є те, щоб українці залишались. Тут є потреба в нових людях і українці її закривають", - вважає він.

  • Наприкінці березня стало відомо, що Варшава розглядає запровадження обов'язкового відвідування польських шкіл дітьми-біженцями, які навчаються дистанційно. До заходів вдадуться, якщо війна продовжиться.
  • З 1 квітня українські біженці в Польщі можуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання - карту побиту за умови роботи в країні. Також уряд Польщі спростив вступ до вишів для українців.
Україна
Польща
біженці
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