Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі із заступником МО України з питань цифрового розвитку Олегом Гайдуком.

Заступник міністра оборони презентував Вікторії Нуланд українську військову систему ситуаційної обізнаності "Дельта". Зокрема розповів про її властивості та продукти, кіберзахист платформи, а також повідомив про плани з інтеграції нових джерел інформації й співпрацю з союзниками.

"Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", - зазначила Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, Палата представників США у четвер 8 грудня підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає $800 млн для України.

9 грудня Reuters повідомили, що Україна отримає $275 млн від США для посилення протиповітряної оборони.

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