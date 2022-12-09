Українські ІТ-фахівці можуть навчати військових НАТО ,- заступниця Державного секретаря США
Досвід розробників української системи "Дельта" зможуть використати у майбутніх військових операціях США
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі із заступником МО України з питань цифрового розвитку Олегом Гайдуком.
Заступник міністра оборони презентував Вікторії Нуланд українську військову систему ситуаційної обізнаності "Дельта". Зокрема розповів про її властивості та продукти, кіберзахист платформи, а також повідомив про плани з інтеграції нових джерел інформації й співпрацю з союзниками.
"Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", - зазначила Вікторія Нуланд.
- Нагадаємо, Палата представників США у четвер 8 грудня підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає $800 млн для України.
- 9 грудня Reuters повідомили, що Україна отримає $275 млн від США для посилення протиповітряної оборони.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе