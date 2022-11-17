Українські сили ППО 17 листопада збили 5 "шахідів" і щонайменше 6 ракет
Зранку і до обіду 17 листопада українські сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 5 "шахідів" та щонайменше 6 ракет, зокрема й керовані авіаційні Х-59
Про це інформує Повітряні сили Збройних Сил України.
"17 листопада російські окупанти продовжують завдавати ударів по українській території засобами повітряного нападу. Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах Росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області", - пише пресслужба.
Повідомляється, що дев'ять бомбардувальників-ракетоносців з території Росії випустили до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.
Гатили рашисти по підприємству на Дніпропетровщині та об’єктах газодобувної галузі України.
Зокрема чотири крилаті ракети ліквідувала ППО над центральною частиною країни. Також у цих регіонах знищені усі п’ять безпілотників Shahed-136, які атакували Україну з Білорусі.
Крім того, на Півдні протиповітряною обороною ліквідовано дві керовані авіаційні ракети Х-59.
- Нагадаємо, тривога по всій Україні почалася з 9 ранку 17 листопада, за цей час вже повідомлялося про роботу ППО в Київській області.
- Вранці 17 листопада ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області. Відомо, , що уражено логістичний об'єкт та навколишні підприємства в Одесі, відомо про одного постраждалого. Однак ракети повітряного базування збило ППО над акваторією Чорного моря.
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