Українські сили ППО 17 листопада збили 5 "шахідів" і щонайменше 6 ракет

Про це інформує Повітряні сили Збройних Сил України.

"17 листопада російські окупанти продовжують завдавати ударів по українській території засобами повітряного нападу. Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах Росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що дев'ять бомбардувальників-ракетоносців з території Росії випустили до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

Гатили рашисти по підприємству на Дніпропетровщині та об’єктах газодобувної галузі України.

Зокрема чотири крилаті ракети ліквідувала ППО над центральною частиною країни. Також у цих регіонах знищені усі п’ять безпілотників Shahed-136, які атакували Україну з Білорусі.

Крім того, на Півдні протиповітряною обороною ліквідовано дві керовані авіаційні ракети Х-59.