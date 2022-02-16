Українські військові готові до всіх сценаріїв розвитку ситуації, - заступник головнокомандувача ЗСУ про загрозу вторгнення РФ
Збройні сили України готові до можливих сценаріїв розвитку ситуації довкола загрози вторгнення Росії
Про це заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк сказав під час виступу на телемарафоні єднання "UAразом", передає Еспресо.TV.
"ЗСУ дуже тверезо оцінюють обстановку, яка склалася навколо України, і готові до найгірших сценаріїв, які можуть відбутися. Ми сподіваємось, що здоровий глузд буде превалювати над імперськими амбіціями, але ми готові до використання всього нашого потенціалу для захисту України", - повідомив він.
На запитання, які напрямки є найнебезпечнішими для України, та що треба зробити, аби мінімізувати ризики, Мойсюк зазначив, що вказувати ворогу на слабкі місця не варто.
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"Генеральний штаб розглядав всі найнебезпечніші варіанти агресії, і вибрана стратегія максимально забезпечить нашу універсальність до відбиття таких ударів", - наголосив він.
За його словами, упродовж останніх тижнів на Сході не спостерігалось значного підвищення інтенсивності ведення бойових дій чи збільшення втрат. Військовослужбовці достойно виконують завдання, адекватно оцінюють загрози, не ведуться на провокації.
Мойсюк додав, що ступінь відповідальності розуміють всі військові, адже на кону - питання захисту держави.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.
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