Українські військові готові до всіх сценаріїв розвитку ситуації, - заступник головнокомандувача ЗСУ про загрозу вторгнення РФ

Про це заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк сказав під час виступу на телемарафоні єднання "UAразом", передає Еспресо.TV.

"ЗСУ дуже тверезо оцінюють обстановку, яка склалася навколо України, і готові до найгірших сценаріїв, які можуть відбутися. Ми сподіваємось, що здоровий глузд буде превалювати над імперськими амбіціями, але ми готові до використання всього нашого потенціалу для захисту України", - повідомив він.

На запитання, які напрямки є найнебезпечнішими для України, та що треба зробити, аби мінімізувати ризики, Мойсюк зазначив, що вказувати ворогу на слабкі місця не варто.



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"Генеральний штаб розглядав всі найнебезпечніші варіанти агресії, і вибрана стратегія максимально забезпечить нашу універсальність до відбиття таких ударів", - наголосив він.

За його словами, упродовж останніх тижнів на Сході не спостерігалось значного підвищення інтенсивності ведення бойових дій чи збільшення втрат. Військовослужбовці достойно виконують завдання, адекватно оцінюють загрози, не ведуться на провокації.

Мойсюк додав, що ступінь відповідальності розуміють всі військові, адже на кону - питання захисту держави.





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