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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські військові освоюють сучасну протитанкову зброю протягом тижня, - Міноборони Литви

Українські військові освоюють сучасну протитанкову зброю протягом тижня, - Міноборони Литви

15 квітня, 2022 п'ятниця
18:00
війна з Росією Литва прапор

Литва розпочала навчання першої групи українських військових користуванню протитанковими засобами за скороченою системою

Про це повідомив командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, інформує BNS.

"Ця підготовка вже йде, вона триває, ми навчаємо велику групу солдатів поводитися з цим озброєнням, переважно з протитанковим озброєнням, яке ми самі експлуатуємо і яке є у них у запасі", - сказав журналістам у п'ятницю командувач литовської армії.

За його словами, тривалість тренувань залежатиме від конкретної зброї, але вона скорочена і триватиме не довше тижня.

"Це справді не довгостроковий курс, Україна та українські солдати не можуть дозволити собі зараз навчатись надто довго", - сказав Рупшис.

Литовська армія не публікує точну кількість навчених українських солдатів.

  • Нагадаємо, Литва надала Україні значну частину власної зброї, а натомість найближчі роки запланувала закупівлі зброї у США та Німеччини на суму понад 1 млрд євро у кожній із країн.

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зброя
Литва
допомога Україні
військове навчання
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