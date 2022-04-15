Українські військові освоюють сучасну протитанкову зброю протягом тижня, - Міноборони Литви

Про це повідомив командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, інформує BNS.

"Ця підготовка вже йде, вона триває, ми навчаємо велику групу солдатів поводитися з цим озброєнням, переважно з протитанковим озброєнням, яке ми самі експлуатуємо і яке є у них у запасі", - сказав журналістам у п'ятницю командувач литовської армії.

За його словами, тривалість тренувань залежатиме від конкретної зброї, але вона скорочена і триватиме не довше тижня.

"Це справді не довгостроковий курс, Україна та українські солдати не можуть дозволити собі зараз навчатись надто довго", - сказав Рупшис.

Литовська армія не публікує точну кількість навчених українських солдатів.

Нагадаємо, Литва надала Україні значну частину власної зброї, а натомість найближчі роки запланувала закупівлі зброї у США та Німеччини на суму понад 1 млрд євро у кожній із країн.

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