"Українські військові погрожують Зеленському": росіяни запустили новий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Українські військові записали відеозвернення до Володимира Зеленського з вимогою припинити висувати претензії до головкома Валерія Залужного і шкодити армії, адже військові готові рушити на Київ і розпочати збройне повстання", - фрагмент звернення з таким фейком тиражують російські медіа.

Насправді відповідного звернення від військових немає в жодних українських медіа чи на інших перевірених ресурсах, а першоджерелом поширення є один з користувачів Facebook.

"Доказом того, що це відео – пропагандистська постановка, є також однострій, в який вдягнені "військові". Це не сучасний український військовий однострій, адже камуфляж солдатів ЗСУ набагато світліший і має брудно-жовтий колір, у той час, як російські солдати носять темно-болотну форму", - з'ясували фактчекери проєкту StopFake.

У SPRAVDI також зауважили, що молодики на відео в однострої під назвою "дубок", а ЗСУ з 2014 року його не використовують.

"Єдині, хто ще використовує цей принт, – це вояки повітряно-десантних військ Росії", - йдеться у повідомленні.