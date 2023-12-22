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"Українські військові погрожують Зеленському": росіяни запустили новий фейк

22 грудня, 2023 п'ятниця
18:26
Війна з Росією Володимир Зеленський

Російська пропаганда запустила фейк, що на адресу президента Володимира Зеленського посипалися погрози з боку українських військових

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Українські військові записали відеозвернення до Володимира Зеленського з вимогою припинити висувати претензії до головкома Валерія Залужного і шкодити армії, адже військові готові рушити на Київ і розпочати збройне повстання", - фрагмент звернення з таким фейком тиражують російські медіа.

Насправді відповідного звернення від військових немає в жодних українських медіа чи на інших перевірених ресурсах, а першоджерелом поширення є один з користувачів Facebook.

"Доказом того, що це відео – пропагандистська постановка, є також однострій, в який вдягнені "військові". Це не сучасний український військовий однострій, адже камуфляж солдатів ЗСУ набагато світліший і має брудно-жовтий колір, у той час, як російські солдати носять темно-болотну форму", - з'ясували фактчекери проєкту StopFake.

У SPRAVDI також зауважили, що молодики на відео в однострої під назвою "дубок", а ЗСУ з 2014 року його не використовують.

"Єдині, хто ще використовує цей принт, – це вояки повітряно-десантних військ Росії", - йдеться у повідомленні.

  • 21 грудня у мережі поширювалася інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова. У міністерстві спростували ці дані
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ЗСУ
фейк
пропаганда
російські фейки
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