Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом, - WP
Українські сапери розпочали розміновувати підконтрольні території на лінії зіткнення, що може свідчити про підготовку до наступу
Про це пише The Washington Post.
За словами командира інженерного підрозділу з позивним Клімат, подібні роботи ведуться вже кілька тижнів. WP пише, що українські сапери, аби не розкрити можливі місця наступу, змушені виходити на мінні поля вночі та розміновувати їх вручну.
Американське видання підкреслює, що розмінування підконтрольних території на лінії зіткнення є лише першим етапом підготовки до наступу, оскільки росіяни також вкрили підступи до своїх позицій мінами.
Полковник управління інженерних військ ЗСУ Сергій Матвейчук розповів, що Росія створила масовану систему інженерних загороджень, які є серйозною перешкодою для пересування військ. Росіяни встановлюють міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч із мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін. За словами військових, для виявлення протитанкових мін можна використовувати дрони, але знайти протипіхотні міни складніше.
The Washington Post вважає найбільш ймовірним напрямок атаки Запорізьку область, оскільки успішний удар в цьому регіоні дозволить українським військовим перерізати наземний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Крим з РФ.
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