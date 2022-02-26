Українські військові взяли у полон 4 росіян, після падіння ІЛ-76 у Василькові загинули не всі, - Цимбалюк

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Після падіння ІЛ-76 ВКС РФ у Василькові загинули не всі. 4 - полонених, благають Путіна не посилати більше нікого в українське пекло", - зазначив він.

Злітна смуга під вогневим контролем.

"Ніхто сюди без дозволу не приземлиться", - додав журналіст.



Нагадаємо, бої у Василькові розпочалися вночі на 26 лютого. Українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом. Також військові збили винищувач та два гвинтокрила ворога.

Станом на ранок 26 лютого, бої в місті Василькові Київської області, які тривали всю ніч, закінчуються. Атаку відбито.



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