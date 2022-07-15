English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські воїни уразили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі

Українські воїни уразили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі

15 липня, 2022 п'ятниця
16:40
війна з Росією

Бійці із Центру спецоперацій "А" Служби безпеки та Збройних сил України уразили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі

Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс, - Ред.), - йдеться в повідомленні. 

Один літак Су-25 українські бійці знищили, ще один – уразили.

Також нещодавно спецпризначенці ліквідували чотири бойові машини піхоти, бронетранспортер та склад боєкомплектів та позицію російських загарбників.

  • У Новій Маячці Олешківського району Збройні сили України ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.
  • 40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля "Тигр", танка і БМП.
  • За день, 14 липня, українські захисники знищили базу у Новій Каховці та ще 6 складів РФ на окупованих територіях.
  • Розвідка Національної гвардії та артилеристи Збройних сил України знищили дві російські артилерійські установки "Нона" і склад боєприпасів на Харківщині .
  • З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків. 
  • Воїни загону спецпризначення Національної гвардії України на Донбасі знищили групу спостереження та техніку російських загарбників.

  Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Офіс генпрокурора України
14 липня, 2022 четвер
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
14 липня, 2022 четвер
"Удар по військовому об’єкту". Представник Росії при ООН прокоментував ракетний обстріл Вінниці
білорусь солдати лукашенко
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.06
    Купівля 36.06
    Продаж 36.84
  • EUR
    Купівля 35.85
    Продаж 36.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 липня
17:03
Ексклюзив
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
У Вінниці після ракетного удару госпіталізовано 73 людини, 5 - у критичному стані, - директорка департаменту охорони здоров'я
16:54
кримінал
На Хмельниччині харків’янин шукав людей, які ставили б "мітки" за $30
16:53
Санкції
Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає
16:52
Сєверодонецьк
У Сєверодонецьку партизани підірвали авто з окупантами, – Гайдай
16:45
ЗСУ знищили львів'янина, який у 2014 році перейшов на бік окупантів
16:39
Олексій Резніков
Україна зобовʼязалася не використовувати HIMARS для ударів по території Росії
16:38
На фото наслідки обстрілів на Херсонщині
Мешканці Херсонщини почали масово виїжджати на підконтрольну Україні територію, - ОВА
16:26
Ексклюзив
окупант в порту Маріуполя
Не хлібом єдиним. Чи треба погоджуватись на зернові схеми Туреччини і Росії
16:24
Ексклюзив
Олег Попенко
Питання боргів за "комуналку" уже стоїть гостро, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
16:22
телеграм
СБУ опублікувала список телеграм-каналів, які керуються Росією
16:21
Скабєєва
У ЦПД попередили українців про новий наратив, який просувають російські ЗМІ
16:16
Ексклюзив
Самохідна гаубиця CAESAR
Американські конгресмени розуміють, що Україна здатна перемогти, але для цього необхідна потужна зброя, - політтехнолог Смарт
16:15
Урал
Через Мелітополь окупанти продовжують стягувати техніку до Запоріжжя - ЗМІ
16:05
Анджей Дуда
У Польщі припинили діяльність центру польсько-російського порозуміння
15:57
На фото замок Шарлоттенбург
Україномовний аудіогід запрацював у берлінському палаці Шарлоттенбург
15:55
Олексій Резніков
Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. Резніков прокоментував вручення повісток українцям
15:53
Литва прапор
Литовці зібрали майже €6 млн для допомоги ЗСУ
15:51
Польща закуповує у США додаткові 116 танків для зміцнення оборонних сил
15:50
державники і інфлюенсери перестануть працювати на Росію
Мова на часі. Коли державники і інфлюенсери перестануть працювати на Росію?
15:47
Ексклюзив
острів Зміїний
Чоловік вже п'ять місяців перебуває у полоні, мені хоча б пів хвилини почути рідну людину, - дружина захисника Зміїного
15:45
Ексклюзив
Марк Савчук
Призначити очільника САП можна за один день, - голова ради громадського контролю НАБУ
15:33
нафта ембарго санкції
ЄС може заборонити імпорт російського мазуту на 6 місяців раніше, ніж планувалося
15:33
Дмитро Рогозін
Путін звільнив голову Роскосмосу Дмитра Рогозіна
15:27
Олексій Данілов
У Росії запустили маховик мобілізації, - Данілов
15:25
Німеччина Україна
Більшість німців підтримує Україну, попри підвищення цін в країні, — опитування
15:17
Ексклюзив
Стрес
Як впоратися з емоціями після прочитання негативних новин: поради від травматерапевтки
15:13
МЗС України
Європейську економіку вбивають не санкції, а війна Росії: в МЗС відповіли Орбану
15:10
Ексклюзив
Юрій Подорожній
НАТО і ЄС не хочуть, аби війна вийшла за межі України, - політолог Подорожній
15:09
40-ва артилерійська бригада показала вогневу роботу: знищили "Тигра", танк і БМП
15:08
Резніков розповів про втрати наших воїнів. Коли були найбільші
15:07
Ексклюзив
Віталій Портников
Безглуздо розділяти цивільні й військові обʼєкти: Росія не має жодного права обстрілювати Україну, - Портников
14:56
Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку, попри рішення Росії
14:45
білоруські військові лукашенко
Білорусь продовжила чергові навчання поблизу кордону з Україною до 23 липня
14:40
ЗСУ гармата
В ЄС впевнені у належному використанні зброї Україною, - єврокомісарка
14:32
Ексклюзив
окупанти
У росіян немає сил для штурму Бахмута, - військовий експерт Кузан
14:26
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
Путін терміново скликає раду безпеки РФ
14:22
пожежа Іспанія
В Іспанії внаслідок пожеж постраждали уже 6000 га територій
14:17
окупант
"Ми стріляємо наосліп, не знаємо куди, по яких цілях, у своїх": російський артилерист про втрати на фронті, - розвідка
14:15
Ексклюзив
окупанти зруйнували село
Росіяни, відходячи, знищують населені пункти на Херсонщині, - заступник голови райради Трошин
14:14
На фото "Матрос Позинич" під російським прапором пришвартований у Севастополі 19 травня.
Капітанам суден РФ, які перевозили українське зерно, повідомили про підозру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV