Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс, - Ред.), - йдеться в повідомленні.

Один літак Су-25 українські бійці знищили, ще один – уразили.

Також нещодавно спецпризначенці ліквідували чотири бойові машини піхоти, бронетранспортер та склад боєкомплектів та позицію російських загарбників.

У Новій Маячці Олешківського району Збройні сили України ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.

40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля "Тигр", танка і БМП.

За день, 14 липня, українські захисники знищили базу у Новій Каховці та ще 6 складів РФ на окупованих територіях.

Розвідка Національної гвардії та артилеристи Збройних сил України знищили дві російські артилерійські установки "Нона" і склад боєприпасів на Харківщині .

З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків.

Воїни загону спецпризначення Національної гвардії України на Донбасі знищили групу спостереження та техніку російських загарбників.

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