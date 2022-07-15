Українські воїни уразили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі
Бійці із Центру спецоперацій "А" Служби безпеки та Збройних сил України уразили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс, - Ред.), - йдеться в повідомленні.
Один літак Су-25 українські бійці знищили, ще один – уразили.
Також нещодавно спецпризначенці ліквідували чотири бойові машини піхоти, бронетранспортер та склад боєкомплектів та позицію російських загарбників.
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