Українські журналісти та активісти ідентифікували 182 тис. російських воєнних злочинців
Журналісти "Слідства.Інфо" та активісти громадської організації "Антикорупційний штаб" ідентифікували 182 тис. російських воєнних злочинців, причетних до війни проти України
Про це заявив голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик, пише "Українське радіо".
Зазначається, що журналісти та активісти посилалися на розслідування, соцмережі та відкриті джерела інформації про російських військових, котрі як окупанти заходили на територію України.
"Зібрану інформацію ми перетворили на реєстр, куди ви можете зайти, ввести прізвище, ім'я та по батькові особи та перевірити свого родича з території Росії. І таким чином ми ідентифікуємо російських військових", - заявив Миткалик.
За його словами, журналісти та активісти співпрацюють з Офісом генпрокурора, проте зі зрозумілих причин українські правоохоронці не можуть наразі поїхати в Росію і затримати підозрюваного. Наразі є 170 вироків суду щодо російських воєнних злочинців.
- Станом на 12 листопада слідчі Національної поліції України розслідують 99 799 кримінальних справ за злочини російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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