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Український анімаційний фільм "Мавка" стане доступним на Netflix

20 листопада, 2023 понедiлок
14:06
Культура

З 1 грудня український анімаційний фільм "Мавка" стане доступним на платформі Netflix. Стрічка вже зібрала у світовому й українському прокаті понад $20 млн

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

"Анімаційний фільм "Мавка" набирає ще більшої популярності, подорож онлайн-сервісами продовжується, наступною зупинкою стане стрімінгова платформа Netflix, на якій мультфільм стане доступним з 1 грудня", - йдеться у повідомленні.

"Мавка" є найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату, вдячні кожному глядачу, який підтримує українське кіно", - додали у Держкіно.

Там нагадали, що стрічку створено за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основу мультфільму покладено образи зі слов’янських міфів і легенд.

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Український 3D-анімаційний фільм створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, та Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще 2015 року. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Він отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкту в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд становили 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Ще 21 березня повідомляли, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Згодом студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, у співпраці з французькою компанією TeamTO оголосила про виробництво 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка". 22 вересня студія Animagrad презентувала цю розробку на Cartoon Forum у Тулузі.

Станом на листопад стрічка зібрала у світовому й українському прокаті понад $20 млн.

Кіно
Україна
Netflix
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