Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав у прокаті понад $20 млн

Про це повідомила пресслужба компанії Film.ua Group.

Мультфільм побачили на великих екранах у 148 країнах. Прокат "Мавки" триває, нещодавно він стартував у Норвегії, Туреччині, низці країн Латинської Америки та в Словенії.

В Україні "Мавка" вже встановила рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та кількістю проданих квитків за часів незалежності. Також мультфільм став найуспішнішим анімаційним релізом у кінопрокаті України за всі часи, залишивши позаду голлівудські анімаційні хіти від Disney, Pixar, Illumination Entertainment тощо.

Частка касових зборів "Мавки" в загальному національному прокаті протягом 10 місяців 2023 року становить 9%, а частка касових зборів мультфільму серед усіх українських релізів 2023 року (10 місяців) – 51%.

"Мавка" також посідає третю позицію серед усіх фільмів у прокаті за часів незалежності України, її випереджають лише "Людина-павук: додому шляху немає" (2021) та "Аватар: Шлях води" (2022). Прокат анімаційної стрічки триває вже 38 тижнів, окрім того, відбувся реліз на діджитал платформі (ексклюзивно на SWEET.TV).

"Всесвіт Мавки" налічує понад 30 колаборацій із більш ніж 350 найменуваннями товарів у різних категоріях. Серед них – ювелірні вироби, снеки, б'юті-засоби, одяг, іграшки, книги, аксесуари, прикраси для дому, приладдя для навчання та творчості дітей тощо.

У міжнародному прокаті "Мавка" також досягла успішних результатів майже в кожній країні, де була представлена. Зокрема, у Франції за зборами першого дня прокату мультфільм посів першу позицію серед усіх прем’єрних релізів і другу – за результатами стартового вікенду в національному французькому прокаті. Він опинився серед 5 найкасовіших фільмів прем'єрного тижня. В Італії "Мавка" стала п’ятим найкасовішим анімаційним фільмом 2023 року, провівши п’ять тижнів у першій трійці. У Португалії "Мавка" посіла перше місце серед незалежних анімаційних дебютів 2023 року і друге місце серед усіх анімаційних релізів року.

Фото: film.ua

Анімаційний фільм переклали 32 мовами. Крім того, майже в кожній країні практикували одночасний прокат україномовної версії мультфільму.

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Український 3D-анімаційний фільм створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще 2015 року. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Він отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкту в 1,9 разу.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд становили 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Ще 21 березня повідомляли, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Згодом студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, у співпраці з французькою компанією TeamTO оголосила про виробництво 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка". 22 вересня студія Animagrad презентувала цю розробку на Cartoon Forum у Тулузі.