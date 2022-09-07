Український благодійний NFT-проєкт оголосив конкурс робіт про повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні META HISTORY оголошує конкурс робіт для митців. Гроші з продажу робіт підуть на відновлення культурної спадщини України, яку зруйнували російські окупанти
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у телеграмі."Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні META HISTORY оголошує open call для митців. Учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року. Робота увійде до колекції Warline – хронологічного набору NFT, що розповідає про війну в Україні", - пише пресслужба Міністерства.
Наразі вже створено кілька розпродажів колекції, що ілюструють події від найпершого дня і практично до теперішнього часу.
"100% коштів від продажу NFT підуть на відновлення української культурної спадщини, що була зруйнована внаслідок повномасштабної війни РФ проти України", - йдеться у повідомленні.
Як пояснюють у Мінкульті, META HISTORY розповідає правду про події в Україні через мистецтво, показує світу роботи талановитих митців та відкриває їм шлях у NFT-сфері.
Також повідомляється, що усі охочі можуть долучитися до конкурсу, заповнивши форму на сайті.
Довідка. NFT (non-fungible token) – це цифровий сертифікат про право володіння будь-яким об’єктом, наприклад, зображенням, музикою, звуковою доріжкою, відео, 3D-анімацією чи текстом. І якщо всі ці форми можна скопіювати, то з NFT це зробити неможливо. У розподіленому реєстрі він існує в єдиному екземплярі, що і є головною особливістю цієї технології.
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