Український благодійний NFT-проєкт оголосив конкурс робіт про повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у телеграмі.

"Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні META HISTORY оголошує open call для митців. Учасникам потрібно створити твір про події, що відбуваються в Україні з 24 лютого 2022 року. Робота увійде до колекції Warline – хронологічного набору NFT, що розповідає про війну в Україні", - пише пресслужба Міністерства.

Наразі вже створено кілька розпродажів колекції, що ілюструють події від найпершого дня і практично до теперішнього часу.

"100% коштів від продажу NFT підуть на відновлення української культурної спадщини, що була зруйнована внаслідок повномасштабної війни РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у Мінкульті, META HISTORY розповідає правду про події в Україні через мистецтво, показує світу роботи талановитих митців та відкриває їм шлях у NFT-сфері.

Також повідомляється, що усі охочі можуть долучитися до конкурсу, заповнивши форму на сайті.

Довідка. NFT (non-fungible token) – це цифровий сертифікат про право володіння будь-яким об’єктом, наприклад, зображенням, музикою, звуковою доріжкою, відео, 3D-анімацією чи текстом. І якщо всі ці форми можна скопіювати, то з NFT це зробити неможливо. У розподіленому реєстрі він існує в єдиному екземплярі, що і є головною особливістю цієї технології.