Український бліцкриг: ворог відтягує сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що секрет контрнаступу ЗСУ на Харківщині полягав у комплексному підході до операції
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Операція була спланована таким чином: не атакувати лінії противника у лоб, а використати підходи, які характерні для штурмових операцій. Було знищено потужності противника у глибині оборони, а потім здійснилися штурмові атаки на великій швидкості, там де ворог не очікував. Це був блискавичний український бліцкриг", - наголосив Згурець.
За словами експерта, зараз ворог намагається відтягнути сили до річки Оскіл, щоб забезпечити створення нової лінії оборони.
"Але це в теорії. Паніка, яка пов’язана з наступом ЗСУ, не дозволяє їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони. Будь-які дії російських військових несуть для них самих небезпеку. Треба на плечах ворога вклинитися у територію, яку він раніше займав", - підкреслив Згурець.
- За добу Росія втратила близько 300 військових, 23 броньовані машини, 14 танків і літак
- Українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу, проте такі дії не завершать наразі війну, вона може затягнутися до 2023 року
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