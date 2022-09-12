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Головна війна з Росією Український бліцкриг: ворог відтягує сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони, - Згурець
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Український бліцкриг: ворог відтягує сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони, - Згурець

12 вересня, 2022 понедiлок
10:15
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що секрет контрнаступу ЗСУ на Харківщині полягав у комплексному підході до операції

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Операція була спланована таким чином: не атакувати лінії противника у лоб, а використати підходи, які характерні для штурмових операцій. Було знищено потужності противника у глибині оборони, а потім здійснилися штурмові атаки на великій швидкості, там де ворог не очікував. Це був блискавичний український бліцкриг", - наголосив Згурець.

За словами експерта, зараз ворог намагається відтягнути сили до річки Оскіл, щоб забезпечити створення нової лінії оборони.

"Але це в теорії. Паніка, яка пов’язана з наступом ЗСУ, не дозволяє їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони. Будь-які дії російських військових несуть для них самих небезпеку. Треба на плечах ворога вклинитися у територію, яку він раніше займав", - підкреслив Згурець.

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