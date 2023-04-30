Український боксер переміг нокаутом після поразки в чемпіонському поєдинку
Український боксер Карен Чухаджян переміг венесуельця Мічела Маркано нокаутом у другому раунді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У поєдинку, який відбувся 29 квітня у Мадриді, Чухаджян здобув дострокову перемогу. Після кількох ударів боксера з України у другому раунді, Маркано опустився на коліно, а з його кута викинули рушничок про капітуляцію.
Рефері зафіксував перемогу Чухаджяна технічним нокаутом. Вона стала для нього 22-ю в кар'єрі, в пасиві бійця напівсередньої ваги (до 66,7 кг) також є дві поразки.
Цей поєдинок став для 27-річного Карена Чухаджяна першим після програшу американцю Джарону Еннісу в бою за титул тимчасового чемпіона світу з версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 8 січня Карен Чухаджян поступився одноголосним рішенням суддів американцю Джарону Еннісу в поєдинку за титул IBF.
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