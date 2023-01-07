Український боксер провів зважування та запеклу дуель поглядів перед чемпіонським боєм
Український боксер Карен Чухаджян виявився важчим за американця Джаррона Енніса перед боєм за титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі
Відео оприлюднив телеканал Showtime Boxing у twitter.
У Вашингтоні обидва боксери вклалися у ліміт напівсередньої ваги (до 66,7 кг). Чухаджян показав на вагах 66,3 кг, Енніс – 66 кг. Після цього боксери влаштували запеклу дуель поглядів, яка тривала понад 1 хвилину.
Бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) відбудеться у ніч проти 8 січня.
26-річний Карен Чухаджян здобув серед професіоналів 21 перемогу та зазнав 1 поразки. Його 25-річний суперник виграв усі 29 боїв.
Головним чемпіонським поясом IBF у напівсередній вазі володіє американець Еррол Спенс.
- 1 січня Карен Чухаджян оголосив, що 7 січня проведе бій за титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі проти Джаррона Енніса.
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