Український боксер 7 січня проведе бій за чемпіонський титул

Про це Чухаджян повідомив у Instagram.

За словами боксера, він битиметься за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) вже 7 січня.

"2023 рік для мене почнеться з дуже важливої події. Адже через тиждень, 7 січня, відбудеться мій дебют у США - бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF проти Джарона Енніса. Я зроблю усе аби перемогти, достойно представити Україну і заволодіти титулом", - пообіцяв Чухаджян.

26-річний Карен Чухаджян здобув серед професіоналів 21 перемогу та зазнав 1 поразки. Його 25-річний суперник виграв усі 29 боїв.

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