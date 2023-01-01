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Український боксер 7 січня проведе бій за чемпіонський титул

1 січня, 2023 неділя
16:58
Спорт Карен Чухаджян

Український боксер Карен Чухаджян 7 січня проведе бій за титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі проти Джаррона Енніса

Про це Чухаджян повідомив у Instagram. 

За словами боксера, він битиметься за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) вже 7 січня. 

"2023 рік для мене почнеться з дуже важливої події. Адже через тиждень, 7 січня, відбудеться мій дебют у США - бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF проти Джарона Енніса. Я зроблю усе аби перемогти, достойно представити Україну і заволодіти титулом", - пообіцяв Чухаджян. 

26-річний Карен Чухаджян здобув серед професіоналів 21 перемогу та зазнав 1 поразки. Його 25-річний суперник виграв усі 29 боїв. 

 

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Бокс
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