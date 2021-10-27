Український чемпіон готовий негайно відновити кар'єру заради бою з найкращим боксером світу
Українець Олександр Гвоздик висловив готовність повернутися на ринг заради поєдинку з лідером рейтингу найкращих боксерів світу Саулем Альваресом
Про це Гвоздик заявив у інтерв'ю ESNews.
За словами колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг), він готовий хоч завтра відновити кар'єру, якщо надійде пропозиція зустрітися з мексиканцем.
"Бій із "Канело" був би великим для мене. Якби він дав мені таку можливість, то завтра я повернувся б на ринг", - сказав Гвоздик, який володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Тренер Роберт Гарсія зазначив, що поєдинок з українцем міг би бути цікавий для лідера рейтингу найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.
"Алекс пішов з боксу, коли він міг зайняти становище, в якому "Канело" захотів би побитися з ним", - переконаний Гарсія.
Сауль "Канело" Альварес є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
У 2019 році мексиканець нокаутував росіянина Сергія Ковальова та став чемпіоном світу WBO у напівважкій вазі, але пізніше відмовився від титулу.
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри після поразки від Артура Бетербієва з Росії у 2019 році.
- Нагадаємо, 26 жовтня український важковаговик Олександр Усик у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, журналу The Ring втримався на другому місці після Сауля Альвареса.
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