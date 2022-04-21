Український “Моссад” дістане вбивць українського народу, - Шкіряк

Про це він розповів в ефірі Еспресо



“Дуже важлива функція Служби безпеки, Головного управління розвідки, Прокуратури, слідчих Нацполіції й це робиться. Я можу з упевненістю сказати, що встановлюється поіменно і ми будемо знати всіх поіменно, включаючи їхні адреси, включаючи список усіх родичів, їхніх родин, адреси квартир, навіть банківські рахунки. Жодна потвора від покарання не піде. Навіть якщо, цій сволоті вдасться уникнути міжнародного засудження, ховаючись у своєму мордові, якщо він на той час ще буде існувати. Я переконаний, що український “Моссад”, раніше чи пізніше, дістане вбивць українського народу, гвалтівників наших жінок", - повідомив Шкіряк.



Також радник міністра внутрішніх справ додав, що Україна має позитивний досвід знищення ворогів й терористів.



“Такі кроки вже вживаються, головна функція, якщо ми говоримо про акти майбутнього покарання, буде прерогативою таких спецслужб як ССО, ГУР, СБУ і я точно знаю, що робота над цим вже йде. Україна має достатньо гарний, позитивний досвід знищення ворогів і терористів на окупованих територіях Донецької й Луганської областей. Думаю не потрібно нагадувати це - Гіві, Моторола, Захарченко інші ватажки російсько-терористичних банд, є досвід на безпосередньо території РФ. І безумовно пам'ятати те, що за кожну краплину української крові російський фашист, який здійснювали ці криваві злочини повинен відповісти. Це відкрита повномасштабна війна і наша ціль перемагати”, - підсумував Шкіряк.

