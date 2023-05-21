Український наступ стане приводом, по-перше, для негайного відсторонення Шойгу й Герасимова, - Піонтковський
Російський політолог Андрій Піонтковський переконаний, що в Кремлі зроблять Шойгу та Герасимова винними у провалі війни з Україною
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
“Всі люди, які здатні мислити у тому ж таки бункері, збагнули, що війну програно. Головна їхня задача, яку вони зараз і розв’язують, - як утриматися у владі, програвши війну. Один напрям – пошуки наступника, заміни Путіну. Бо набагато простіше пояснити народові: так, ми воювали (і вони вже відпрацьовують ці темнички на пропагандистських каналах), билися не з Україною, а з усім Заходом, з коаліцією з 60 держав, нам багато чого вдалося, ми врятували Вітчизну, Росію збережено тощо. А крім того, товариш Путін припустився низки помилок в українському питанні, тому з метою збереження здоров’я він змушений поїхати на тривале лікування до Китаю", - пояснив Піонтковський.
Політолог наголосив, що початок наступу української армії призведе до негайного відсторонення Шойгу та Герасимова.
“Проте найголовніше, подивіться, як іде знищення Шойгу й Герасимова. Цим займається Пригожин, і йому дозволено все. Владі після поразки доведеться пояснювати, хто в ній винен. Так ось винуватці: Шойгу та Герасимов, які розкрадали армію, полководці-нездари. Погляд, який нав’язує Пригожин з подачі влади, розділяє 100-відсоткова спільнота, подивіться на їхні телеграми - Москва готується до продовження у владі цієї групи після неминучої поразки”, - додав він
- 6 травня у Washington Post написали, що Путін підтримав Шойгу у протистоянні з Пригожиним
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