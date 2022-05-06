Український опір на території Азовсталі зриває російські оперативні плани на півдні Донбасу, – британська розвідка

Про це зазначили у щоденному звіті британської розвідки.

Російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу "Азовсталь", незважаючи на заяви про те, що вони намагатимуться лише заблокувати його.

"Поновлення зусиль Росії зі штурму Азовсталі та захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язане з майбутніми відзначеннями дня перемоги 9 травня та бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні", – зауважуть у британській розвідці.

Такі зусилля коштують Росії втрат особового складу, обладнання та боєприпасів. Водночас, доки триває український опір на Азовсталі, оперативні плани росіян щодо півдня Донеччини зриваються", – додали в розвідці.

У полку "Азов" 5 травня зазначили, що штурм "Азовсталі" триває вже третій день, окупанти прорвалися на територію Азовсталі, порушують режим тиші та зривають евакуацію цивільних громадян

Українські захисники тримають оборону під щільним вогнем. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb