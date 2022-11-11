Український поштовий оператор придбав чергову партію сучасних тренажерів для реабілітації захисників

Адаптивна паралімпійська лава для жиму, гребний та велотренажери. Таку допомогу ДЗ “ГВВ “Лiсова поляна” МОЗ України” надала компанія Нова Пошта. Це стало продовженням співпраці з Благодійним фондом “Активна Україна”. На нових тренажерах українські воїни відновлюватимуть свої сили та готуватимуться до міжнародних паралімпійських змагань.

“Наразі реабілітація українських військових є дуже важливою. Ми закупили дві партії реабілітаційних тренажерів. Першу партію ми поставили у вересні місяці у військовий шпиталь. Другу привезли щойно”, – розповідає співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.

Вадим Свириденко зараз обіймає посаду Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій. На війні втратив чотири кінцівки. Але бажання жити повноцінним життям нашого воїна не покидало ні на хвилину. Вадим багаторазовий учасник та переможець міжнародних змагань серед ветеранів.

“Я ніколи не думав, що буду показувати якісь результати. І я дуже щасливий, що потрапив в спортивну команду. Показав результат. Вважаю, що своїм прикладом зможу підняти багатьох поранених бійців”, – каже Вадим Свириденко.

Нова пошта ще у 2015 році запустила програму реабілітації учасників бойових дій. Відтоді компанія регулярно забезпечує медичні заклади необхідним обладнанням. У планах – придбати тренажери для шпиталів і в інших регіонах України.