Український тренер Вернидуб відреагував на інформацію про інтерес "Барселони"
Український тренер Юрій Вернидуб зізнався, що не вірить в інформацію про інтерес до нього від іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Вернидуба, чутки про інтерес "Барселони" - це все жарти.
"Барселона"? Це все жарти, меми. З посмішкою до цього ставлюся, не більше того. І "Барселона" була, і в Україні багато чого пишуть. Жарти - це нормальне явище. Я в це не вірю, якщо чесно. Поки що у мене контракт тут аж до літа, тому навіть не замислююся про це, чесно. По-перше, непорядно буде з мого боку стосовно президента за спиною про щось говорити", - сказав Юрій Вернидуб.
Після 2-х матчів групу D в ЛЧ сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
- Нагадаємо, 28 вересня "Шериф" під керівництвом Вернидуба сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- 1 жовтня стало відомо, що Юрій Вернидуб заробляє у "Шерифі" менше 20 тис. євро на місяць.
- Після цього український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам.
- 11 жовтня Вернидуб заявив, що не працювати в Росії через свої принципи.
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