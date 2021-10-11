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Головна Спорт Український тренер Вернидуб відреагував на інформацію про інтерес "Барселони"

Український тренер Вернидуб відреагував на інформацію про інтерес "Барселони"

11 жовтня, 2021 понедiлок
21:47
Спорт Юрій Вернидуб

Український тренер Юрій Вернидуб зізнався, що не вірить в інформацію про інтерес до нього від іспанської "Барселони"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Вернидуба, чутки про інтерес "Барселони" - це все жарти.

"Барселона"? Це все жарти, меми. З посмішкою до цього ставлюся, не більше того. І "Барселона" була, і в Україні багато чого пишуть. Жарти - це нормальне явище. Я в це не вірю, якщо чесно. Поки що у мене контракт тут аж до літа, тому навіть не замислююся про це, чесно. По-перше, непорядно буде з мого боку стосовно президента за спиною про щось говорити", - сказав Юрій Вернидуб.
 

Після 2-х матчів групу D в ЛЧ сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.

3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером". 

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футбол
Ліга чемпіонів
Барселона
тренери
чемпіонат Іспанії
Юрій Вернидуб
Шериф
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