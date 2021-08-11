Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.



"11 серпня о 01 годині 01 хвилині за київським часом, із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", перший ступінь якої виготовлений в Україні", - йдеться в повідомленні.

Розробником основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares виступило КБ "Південне", виготовило її ВО ПМЗ спільно з українськими підприємствамт.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський зазначив, що з 2013 року ракета "Антарес" здійснила вже 15 стартів, 14 з них – успішні.



