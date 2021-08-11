Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС
Українсько-американська ракета-носій Антарес вивела на орбіту вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
"11 серпня о 01 годині 01 хвилині за київським часом, із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", перший ступінь якої виготовлений в Україні", - йдеться в повідомленні.
Розробником основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares виступило КБ "Південне", виготовило її ВО ПМЗ спільно з українськими підприємствамт.
Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський зазначив, що з 2013 року ракета "Антарес" здійснила вже 15 стартів, 14 з них – успішні.
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