"Українці починають масово робити щеплення": за останні чотири дні в "Дії" згенерували 1 млн COVID-сертифікатів

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.



"Застосунком "Дія" користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко - за 10 днів. Такий злет пов'язаний з COVID-сертифікатами. Лише за останні чотири дні було згенеровано мільйон документів. Загальна кількість складає вже 5 мільйонів і продовжує зростати", - написав Федоров.



Так, зауважив міністр, українці починають масово робити щеплення і генерувати сертифікати. Він додав, що чим швидше люди вакцинуються, тим швидше вдасться вийти з "червоної" зони та повернутися до нормального життя.



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