Українці подали понад 5 тис. заявок на гранти за програмою "єРобота" для створення нового бізнесу
Українці надіслали понад 5 тис. грантових заявок на підтримку бізнесу через "Дію" , перші майже 500 грантів буде погоджено найближчим часом
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
"Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу "єРобота" вже надійшло більше 5 тисяч заявок. Зараз вони обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено", - пише Шмигаль.
Також прем'єр зауважив, що попри війну українці готові відкривати бізнес, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості.
- З 1 липня українці можуть подавати заявки на участь у проєкті "єРобота" через "Дію".
- 21 червня уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".
- 24 червня уряд анонсував три нові програми для підтримки економіки України в межах проєкту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та підтримка кар’єри в ІТ.
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