Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

"Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення нового бізнесу "єРобота" вже надійшло більше 5 тисяч заявок. Зараз вони обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено", - пише Шмигаль.

Також прем'єр зауважив, що попри війну українці готові відкривати бізнес, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості.

З 1 липня українці можуть подавати заявки на участь у проєкті "єРобота" через "Дію".

21 червня уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".

24 червня уряд анонсував три нові програми для підтримки економіки України в межах проєкту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та підтримка кар’єри в ІТ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb