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Українці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро

1 вересня, 2022 четвер
18:07
Світ Латвія

Українці, які через війну вимушено потрапили до Латвії, з наступного понеділка (5 вересня) зможуть обміняти готівкову гривню на євро за фіксованим курсом

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Відповідну угоду Нацбанк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року. Відповідно до неї, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.

Обмін готівкової гривні на євро можливий в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну людину. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься без комісій за фіксованим курсом, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних сайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka".

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