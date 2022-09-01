Українці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Відповідну угоду Нацбанк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року. Відповідно до неї, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.

Обмін готівкової гривні на євро можливий в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну людину. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься без комісій за фіксованим курсом, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних сайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka".

За рішенням Національного банку Бельгії з 1 червня біженці з України зможуть обмінювати гривні на євро в банках.

1 червня Національний банк підписав угоду з Центральним банком Мальти про організацію обміну готівкової гривні на євро.

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