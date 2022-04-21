Українці за півтора місяця вивели $2,6 млрд в обхід обмежень НБУ, – центробанк

Про це Національний банк України повідомив у Телеграм.



За його даними, з початку березня і на 18 квітня українці вивели $2,6 млрд через операції квазі-кеш, зокрема – купівлю криптовалюти для обходу валютних обмежень центробанку.



Кошти виводили через банки, які купували значні обсяги валюти для розрахунків із міжнародними платіжними системами, що створило додатковий тиск на ринок, пояснює НБУ.



Центробанк відтепер дозволяє тільки фізособам купувати активи, які конвертуються на грошові кошти та належать до операцій квазі-кеш, лише за власну іноземну валюту. Так, можна придбати криптовалюту за гривню і далі вивести валюту вже не вдасться. Ліміт на такі операції – 100 тис. грн на місяць в еквіваленті.



До операцій "quasi cash" належить поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Нагадаємо, Національний банк дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню від четверга, 14 квітня.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. У 2022 році інфляція може перевищити позначку 20%.