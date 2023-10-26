Українців можна б було мобілізувати і на підприємства оборонного комплексу, - член комітету ВР з нацбезпеки
Держава могла б проводити мобілізацію не лише до Сил оборони, а й на підприємства військово-промислового комплексу
Про це в інтерв'ю УП заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної Ради Сергій Рахманін.
"На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема", - вважає він.
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Нардеп сказав, що розмірковує над тим, щоб подати такий законопроєкт, однак "не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть".
- Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
- Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку.
- 13 жовтня у Міноборони заявили, що знайдуть тих, кого немає у реєстрі військовозобов'язаних. В Україні є можливість виявляти громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо їх немає в електронному реєстрі військовозобов'язаних.
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