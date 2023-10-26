Українців можна б було мобілізувати і на підприємства оборонного комплексу, - член комітету ВР з нацбезпеки

Про це в інтерв'ю УП заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної Ради Сергій Рахманін.

"На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема", - вважає він.

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Нардеп сказав, що розмірковує над тим, щоб подати такий законопроєкт, однак "не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть".