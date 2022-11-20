Про це повідомили в етері телемарафону "Єдині новини".

"Окупантам не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту. Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось у такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші. Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека, і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте, де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - наголосила речниця.

У Пентагоні заявили, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія скерувала на нашу країну 15 листопада.

Україна наполягає на необхідності захистити її повітряним щитом.

18 листопада у Повітряних силах заявили про підготовку системи Hawk до захисту неба над Україною.

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