"Українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше", - Джонсон прибув з візитом у США
Експрем’єр Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він прибув для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України
Про це Джонсон повідомив у своєму Твіттері.
"Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато – тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США", - йдеться у відео.
Джонсон також заявив, що вражений солідарністю двох американських партій (республіканців і демократів) та обох палат, які поділяють думку про цілковиту підтримку України.
За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше – це буде краще рішення для України, США і збереже кошти американських платників податків.
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