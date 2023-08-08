Українцям спростили реєстрацію автівок зі салону
Відтепер українці можуть придбати автівку зі салону за спрощеною реєстрацією
Про це повідомляє МВС України.
"Тепер автосалони можуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення доручення. Його можна підписати просто в автосалоні", - пише МВС.
Акт приймання-передачі формується за допомогою Єдиного державного реєстру. Також вже необов’язкові "транзитні" номерні знаки.
"Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може завітати до сервісного центру МВС замість покупця й отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім’я покупця", - йдеться у повідомленні.
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