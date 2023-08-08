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Українцям спростили реєстрацію автівок зі салону

8 серпня, 2023 вiвторок
20:15
Суспільство елітні авто

Відтепер українці можуть придбати автівку зі салону за спрощеною реєстрацією

Про це повідомляє МВС України.

"Тепер автосалони можуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення доручення. Його можна підписати просто в автосалоні", - пише МВС.

Акт приймання-передачі формується за допомогою Єдиного державного реєстру. Також вже необов’язкові "транзитні" номерні знаки.

"Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може завітати до сервісного центру МВС замість покупця й отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім’я покупця", - йдеться у повідомленні.

  • 28 липня Кабінет Міністрів України прийняв нове рішення про проєкт "Єврокордон", в межах якого ввели обов’язкові електронні черги для легківок та автобусів, що перевозять пасажирів.
  • Упродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.
Економіка
Україна
Технології
авто
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