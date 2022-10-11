Українцям, які хочуть евакуюватися до Канади, нададуть 300 безкоштовних квитків

Українці, які хочуть евакуюватися в Канаду, сьогодні зможуть забронювати безкоштовні квитки. Фонд Ukraine2Canda Travel Fund, який двічі на місяць організовує безоплатні рейси для громадян України, сьогодні відкриє реєстрацію на чергові 300 квитків. Про це йдеться на сайті фонду.

Зареєструватися можна з 17.00 за посиланням.

Для отримання прав на безкоштовний переліт потрібно підготувати фотографії чи сканкопії:

– паспортів;

– візи CUAET хоча б для одного члена сім’ї;

– чинної візи чи електронного дозволу на поїздку для решти членів сім’ї (ETA);

– проїзного документа на одну поїздку, якщо паспорт/віза недоступні;

– ковід-сертифікатів;

– для дітей – письмової згоди іншого з батьків з їхніми контактними даними і фото паспорта (нотаріальне засвідчення необов’язкове).

За наявності всіх необхідних документів квитки надаватимуть у порядку черги. Протягом тижня після реєстрації із зареєстрованими зв’яжуться організатори для уточнення деталей. Вильоти відбуваються з різних міст Європи, про що повідомляють додатково. Виліт відбудеться не раніше, ніж через 30 днів з дня реєстрації.