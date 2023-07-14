Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
Увечері 13 липня споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень, тому українців укотре закликали обмежити використання кондиціонерів
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора, 13 липня, вечірнє споживання було найвищим за тиждень через спекотну погоду і зросло на 5%, порівняно з середою 12 липня. Це суттєве навантаження на енергосистему у вечірні години, яке вказує на недостатність заходів економії електроенергії", - зазначили в компанії.
Там закликали українців обмежити використання кондиціонерів із 16:00 до 23:00, переносити користування енергоємними приладами на день і ніч, вимикати світло в приміщеннях, де нікого немає.
"На сьогодні Укренерго не прогнозує обмежень електропостачання, але для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у складні для енергосистеми вечірні години", - наголосили в компанії.
Наразі генерація покриває потреби споживачів.
З 17:00 до 24:00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови з максимальною потужністю близько 300 МВт. Експорт не планується.
- Раніше в Укренерго дали поради українцям, які прилади не варто вмикати у вечірні години, аби зберегти баланс в енергосистемі.
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