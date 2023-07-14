Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора, 13 липня, вечірнє споживання було найвищим за тиждень через спекотну погоду і зросло на 5%, порівняно з середою 12 липня. Це суттєве навантаження на енергосистему у вечірні години, яке вказує на недостатність заходів економії електроенергії", - зазначили в компанії.

Там закликали українців обмежити використання кондиціонерів із 16:00 до 23:00, переносити користування енергоємними приладами на день і ніч, вимикати світло в приміщеннях, де нікого немає.

"На сьогодні Укренерго не прогнозує обмежень електропостачання, але для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у складні для енергосистеми вечірні години", - наголосили в компанії.

Наразі генерація покриває потреби споживачів.

З 17:00 до 24:00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови з максимальною потужністю близько 300 МВт. Експорт не планується.