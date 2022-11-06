Укренерго анонсувало погодинні відключення у Києві та 7 областях 6 листопада

Про це повідомляє Укренерго.

"Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – нагадують в Укренерго.

Знайти необхідну інформацію можна за посиланнями тут і тут.

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", – наголошуть у компанії.

ЗАЕС під'єднали до енергосистеми України.

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