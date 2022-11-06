Укренерго анонсувало погодинні відключення у Києві та 7 областях 6 листопада
Упродовж 6 листопада погодинні відключення електроенергії діятимуть у Києві, на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині
Про це повідомляє Укренерго.
"Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – нагадують в Укренерго.
Знайти необхідну інформацію можна за посиланнями тут і тут.
"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", – наголошуть у компанії.
- ЗАЕС під'єднали до енергосистеми України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе