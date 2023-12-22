Укренерго шукає технічні можливості сповіщати людей про дефіцит електроенергії

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю LB.UA.

На запитання журналіста, чи розглядає Укренерго ідею створити спеціальний застосунок, на кшталт того, що повідомляє про повітряну загрозу, Кудрицький відповів: "Ми над ним уже певний час працюємо".

Також він нагадав, що компанія публікує зведення про стан роботи енергосистеми на своїх офіційних сторінках у соцмережах у першій половині дня.

"Там ми завчасно попереджаємо, що сьогодні очікується дефіцит, просимо в цей день ощадливо користуватись електроприладами", - сказав Кудрицький.

Водночас компанія хотіла б, аби сповіщення приходили людям на телефони.

"Ми також думаємо над тим, щоб такі оголошення приєднати до якогось із популярних застосунків. Щоб такі оповіщення приходити на телефон конкретного споживача — це трохи складніше", - зазначив Кудрицький.