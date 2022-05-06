Укрпошта анонсувала останню можливість придбати марки з російським кораблем

Про це пише на сторінці у фейсбук голова Укрпошти Ігор Смілянський.

У суботу, 7 травня, Укрпошта відкриє інтернет-магазин, де розпродасть 5 тисяч листів, а це 30 тисяч марок, які залишились з попередніх продажів.



"Одразу про марки – ввечері буде оголошення, а на вихідні продажі. Одразу скажу, буде інший майданчик продажу, а от який – оголосимо в суботу вранці, щоб той хто збільшив обсяг атак не підготувався завчасно", – сказав Смілянський.



Це вже третя спроба запустити онлайн-продажі, адже сайти не витримували кількості охочих придбати марки з російським кораблем. Також Ігор Смілянський впевнений, що не обійшлося і без кібератак.



Цього разу введуть зміни, щоб одна людина оформила лише одне замовлення.

Голова Укрпошти наголосив, що відкриття продажу анонсує в телеграмі.

29 квітня Укрпошта анонсувала, що 1 травня в інтернет-магазині можна буде придбати футболки, світшоти та магніти із "російським кораблем". Утім у перший день травня сайт майже одразу "ліг".

Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.

Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ.

22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.

Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель планує випустити марку з найбільшим у світі літаком "Мрія".

20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.

12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". Марку надрукували тиражем в 1 мільйон листів. Додаткового накладу не буде.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb