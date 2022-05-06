Укрпошта анонсувала останню можливість придбати марки з російським кораблем
Останні марки "Русский военный корабль или нах*й" продаватимуть у новому інтернет-магазині. Це вже третя платформа, на якій можна придбати товар Укрпошти, два попередні майже одразу "впали"
Про це пише на сторінці у фейсбук голова Укрпошти Ігор Смілянський.
У суботу, 7 травня, Укрпошта відкриє інтернет-магазин, де розпродасть 5 тисяч листів, а це 30 тисяч марок, які залишились з попередніх продажів.
"Одразу про марки – ввечері буде оголошення, а на вихідні продажі. Одразу скажу, буде інший майданчик продажу, а от який – оголосимо в суботу вранці, щоб той хто збільшив обсяг атак не підготувався завчасно", – сказав Смілянський.
Це вже третя спроба запустити онлайн-продажі, адже сайти не витримували кількості охочих придбати марки з російським кораблем. Також Ігор Смілянський впевнений, що не обійшлося і без кібератак.
Цього разу введуть зміни, щоб одна людина оформила лише одне замовлення.
Голова Укрпошти наголосив, що відкриття продажу анонсує в телеграмі.
- 29 квітня Укрпошта анонсувала, що 1 травня в інтернет-магазині можна буде придбати футболки, світшоти та магніти із "російським кораблем". Утім у перший день травня сайт майже одразу "ліг".
- Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.
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- 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". Марку надрукували тиражем в 1 мільйон листів. Додаткового накладу не буде.
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