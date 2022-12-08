Укрпошта з 9 грудня запускає продаж марок "Херсон - це Україна" та світшотів із єнотом
Від завтра у відділеннях Укрпошти стартує продаж марок "Херсон - це Україна" та світшотів із єнотом
Про це написав у Telegram очільник Укрпошти Ігор Смілянський.
"Марка "Херсон - це Україна" з'явиться в наших відділеннях уже завтра, 9 грудня. 40% тиражу вже викуплено по передзамовленню, тому онлайн-продажів в Україні не буде, і з’явиться вона ненадовго, але ті, хто замовив онлайн, отримають свої марки протягом 3-5 днів, а більшість почне отримувати вже завтра", - повідомив він.
"Певну кількість марок дамо нашим міжнародним клієнтам на майданчиках EBay та Amazon, які не мали можливості її придбати раніше", - додав Смілянський.
Також на сайті можна буде придбати світшот на честь єнота, якого окупанти, тікаючи з Херсона, викрали з місцевого зоопарку.
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