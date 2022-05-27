Укрзалізниця даруватиме пасажирам потяга "Стефанія" рожеву панамку з автографом лідера гурту Kalush

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"Лідер гурту Kalush Олег Псюк підписав нам партію своїх фірмових панамок. На кожному рейсі "Стефанія Експреса" з Івано-Франківська до Києва або у зворотному напрямку відзавтра й до наступної неділі включно одна така панамка очікуватиме щасливчика у вагоні, що дорівнює кількості перемог України на Євробаченні, на місці, номер якого обрано самим Олегом",- йдеться у повідомленні.

Також дві панамки розіграють між підписниками Укрзалізниці у facebook. Підсумки розіграшу повідомлять 31 травня.

На честь переможної пісні музикантів Укрзалізниця перейменувала поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ. У розкладі цього року він офіційно став "Стефанія Експресом".

17 травня у Києві зустріли потяг "Стефанія Експрес" з учасником гурту Kalush Orchestra Ігорем Діденчуком.

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