У Києві зустріли потяг "Стефанія Експрес" з учасником гурту Kalush Orchestra Ігорем Діденчуком

Про це повідомляє Еспресо.

Вийшовши з потяга, Ігор розгорнув прапор України з підписами учасників гурту, а також виконав на київському вокзалі переможну пісню "Євробачення" на сопілці.

Музикант зазначив, що вони до останнього не вірили у свою перемогу. Додав, що після оголошення результатів першими їх привітали представник Польщі Охман , представниця литви Моніка Лю та британець Сем Райдер. До слова, представниця Литви вже записала литовську версію пісні "Стефанія".

Ігор Діденчук зазначив, що вважає правильним рішення гурту звернутися зі сцени "Євробачення" з закликом про порятунок захисників Азовсталі в Маріуполі.

"Чесно кажучи, це рішення приймали "втихаря", бо ми не знали, чи порушимо правила, чи не порушимо. Але вважаємо, що зробили все правильно", – сказав музикант.

Він нагадав, що пісня, з якою гурт переміг на "Євробаченні", писалася задовго до війни й була присвячена мамі Олега. Ніхто не міг уявити, що вона набуде нових значень у нинішніх реаліях. Зараз же її всі її трактують як пісню про Україну-матір.

Як зазначили в Укрзалізниці, вони мають намір забрендувати перейменований потяг. Так, провідниці "Стефанія Експресу" одягнені в рожеві капелюшки, такі ж шапочки "одягнули"на таблички з написом "Київ-Івано-Франківськ". Окрім того, Укрзалізниця планує додати рейсів до рідного міста лідера гурту Олега Псюка – Калуша на Франківщині, щоб зробити його такою собі візитівкою для туристів.

У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra. Після свого виступу музиканти звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя. На перемогу українського гурту відреагував президент Володимир Зеленський.

16 травня "Kalush Orchestra" повернулися до України та заспівали пісню "Stefania" з митниками і молоддю

На честь переможної пісні музикантів Укрзалізниця перейменувала поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ. У розкладі цього року він офіційно став "Стефанія Експресом".

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