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У Києві зустріли потяг "Стефанія Експрес" з учасником гурту Kalush Orchestra Ігорем Діденчуком

17 травня, 2022 вiвторок
13:34
Культура Kalush Orchestra

У столицю України 17 травня прибув потяг Київ-Івано-Франківськ – "Стефанія Експрес", яким приїхав Ігор Діденчук, один з учасників гурту Kalush Orchestra

Про це повідомляє Еспресо.

Вийшовши з потяга, Ігор розгорнув прапор України з підписами учасників гурту, а також виконав на київському вокзалі переможну пісню "Євробачення" на сопілці.

Музикант зазначив, що вони до останнього не вірили у свою перемогу. Додав, що після оголошення результатів першими їх привітали представник Польщі Охман , представниця литви Моніка Лю та британець  Сем Райдер. До слова, представниця Литви вже записала литовську версію пісні "Стефанія". 

Ігор Діденчук зазначив, що вважає правильним рішення гурту звернутися зі сцени "Євробачення" з закликом про порятунок захисників Азовсталі в Маріуполі. 

"Чесно кажучи, це рішення приймали "втихаря", бо ми не знали, чи порушимо правила, чи не порушимо. Але вважаємо, що зробили все правильно", – сказав музикант.

Він нагадав, що пісня, з якою гурт переміг на "Євробаченні", писалася задовго до війни й була присвячена мамі Олега. Ніхто не міг уявити, що вона набуде нових значень у нинішніх реаліях. Зараз же її всі її трактують як пісню про Україну-матір.

 

Як зазначили в Укрзалізниці, вони мають намір забрендувати перейменований потяг. Так, провідниці "Стефанія Експресу" одягнені в рожеві капелюшки, такі ж шапочки "одягнули"на таблички з написом "Київ-Івано-Франківськ". Окрім того, Укрзалізниця планує додати рейсів до рідного міста лідера гурту Олега Псюка – Калуша на Франківщині, щоб зробити його такою собі візитівкою для туристів.

У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra. Після свого виступу музиканти звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя. На перемогу українського гурту відреагував президент Володимир Зеленський.

  • 16 травня "Kalush Orchestra" повернулися до України та заспівали пісню "Stefania" з митниками і молоддю

  • На честь переможної пісні музикантів Укрзалізниця перейменувала поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ. У розкладі цього року він офіційно став "Стефанія Експресом".

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