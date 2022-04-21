Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 21 квітня
Укрзалізниця продовжує евакуювати українців з небезпечних регіонів. Компанія призначила евакуаційні потяги на 21 квітня
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
На 21 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік. Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя – 1 – Львів
- 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
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