Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 21 квітня

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



На 21 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік. Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

11:30 - 219/220 Запоріжжя – 1 – Львів

14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

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