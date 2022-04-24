Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 24 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 24 квітня:



11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1



16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро



4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород



22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород





21 квітня у чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками, Укрзалізниця просить пасажирів не перебувати біля віконних отворів потяга під час повітряної тривоги.

У п'ятницю, 22 квітня, було відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом.

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