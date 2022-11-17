Укрзалізниця оновила графік курсування потягів у звільнений Куп'янськ
Укрзалізниця змінила розклад курсування рейсів у деокупований Куп'янськ Харківської області
Про це інформує Укрзалізниця.
"Після двох тижнів курсування першого комбінованого рейсу Укрзалізниці між Куп'янськом та Харковом і консультацій з місцевою громадою ми вирішили змінити розклад руху приміських поїздів", - пише пресслужба.
Від завтра, 18 листопада, рейс №6605/6608 Харків-Пас. — Осинове вирушатиме о 07:21 і прибуватиме до зупинного пункту об 11:43. Назад з Осинового, рейс відправлятиметься о 13:01 і прибуватиме до Харкова о 16:58.
Жителі Куп'янська можуть дістатись Осинового або навпаки - безкоштовними автобусами громади:
- Куп'янськ-Вузловий — Заоскілля (11:00 - 12:20),
- Осинове — Стадіон (11:50 - 12:20),
- Ківшарівка — Заоскілля (11:00 - 12:30).
Також у пресслужбі нагадали: "Щодня двічі на добу курсує залізничний шатл сполученням Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада".
- Вранці 13 листопада, Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст – уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
- Усього за кілька годин українці купили тисячу благодійних символічних залізничних квитків на перші рейси до звільнених від росіян міст. Усі кошти, отримані в рамках проєкту, підуть на шатли для сполучення деокупованих територій з найближчими залізничними вузлами.
- 14 листопада Укрзалізниця відновила залізничне пасажирське сполучення з Миколаєвом, яке було відсутнє від 24 лютого.
- Поїзд №112/111 Київ – Ізюм через Харків та Балаклію курсує з 17 листопада, квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці.
- Укрзалізниця продала 2,5 тисячі "Квитків до перемоги", тож вирішили відкрити продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя.
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