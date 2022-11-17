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Укрзалізниця розпочала продаж символічних квитків до Севастополя

17 листопада, 2022 четвер
11:17
Суспільство Потяг до перемоги

Укрзалізниця продала 2,5 тисячі "Квитків до перемоги", тож вирішили відкрити продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який Укрзалізниця запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", – йдеться у повідомленні.  

Скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, Укрзалізниця надішле листи усім благодійникам з інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу. 

Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна тут. 

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. 

  • 13 листопада Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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Крим
Укрзалізниця
деокупація України
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