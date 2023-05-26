Укрзалізниця отримає $25 млн від Світового банку
В Укрзалізниці заявили, що компанія отримає $25 млн від Світового банку. Для реалізації цього гранту компанія розпочинає співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів - ЮНОПС
Про це інформує пресслужба УЗ.
"Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році", - зауважив член правління УЗ Антон Мішин.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень. Співпраця передбачає закупівлю обладнання, збільшення парку фітингових платформ та організацію процесів за найкращими світовими стандартами.
Серед очікуваних результатів - відновлення критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури; розширення спроможності УЗ забезпечувати перевезення контейнерних вантажів, у тому числі гумдопомоги та експорту продукції сільського господарства.
- У Чернівцях обурилися, що Укрзалізниця їх ігнорує та вбиває туристичний потенціал. Додаткові сполучення зі столицею України, Закарпаттям та Івано-Франківськом отримали декілька українських міст. Однак Чернівці в Укрзалізниці вкотре проігнорували.
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