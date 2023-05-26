Укрзалізниця отримає $25 млн від Світового банку

Про це інформує пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році", - зауважив член правління УЗ Антон Мішин.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень. Співпраця передбачає закупівлю обладнання, збільшення парку фітингових платформ та організацію процесів за найкращими світовими стандартами.

Серед очікуваних результатів - відновлення критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури; розширення спроможності УЗ забезпечувати перевезення контейнерних вантажів, у тому числі гумдопомоги та експорту продукції сільського господарства.