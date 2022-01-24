Укрзалізниця перевезла за 2021 рік понад 25 млн пасажирів у поїздах далекого сполучення
За підсумками 2021 року Укрзалізниця перевезла понад 25 млн осіб у пасажирських поїздах далекого сполучення
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зазначається, що в 2020 році було перевезено 16 млн пасажирів, але "слід відзначити той факт, що через пандемію пасажирські перевезення були заборонені".
Як відомо, найбільш популярні поїзди в 2021 році:
- №45/46 Ужгород — Лисичанськ. Поїздом скористались 899,7 тис. пасажирів.
- №41/42 Дніпро — Трускавець. Поїздом скористались 520,7 тис. пасажирів.
- №69/70 Маріуполь — Львів. Поїздом скористались 485,3 тис. пасажирів.
Крім того, за новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч.
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