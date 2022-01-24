Укрзалізниця перевезла за 2021 рік понад 25 млн пасажирів у поїздах далекого сполучення

Про це повідомляється на сайті компанії.



Зазначається, що в 2020 році було перевезено 16 млн пасажирів, але "слід відзначити той факт, що через пандемію пасажирські перевезення були заборонені".



Як відомо, найбільш популярні поїзди в 2021 році:

№45/46 Ужгород — Лисичанськ. Поїздом скористались 899,7 тис. пасажирів.

№41/42 Дніпро — Трускавець. Поїздом скористались 520,7 тис. пасажирів.

№69/70 Маріуполь — Львів. Поїздом скористались 485,3 тис. пасажирів.

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