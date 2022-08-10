Про це інформує Укрзалізниця.

"Ми прагнемо вивезти до безпеки якомога більше українців і тому, враховуючи активність у напрямку Нікополя та Марганця, відправимо 11 серпня поза графіковий рейс поїзда №272/271 із Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

11 серпня, потяг №272/271 із Запоріжжя виїде о 20:05 і прибуде до Києва о 09:38.

Наступного дня, 12 серпня цей поїзд зворотно з Києва вирушить о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53.

Укрзалізниця призначає щодня евакуаційний рейс із Покровська до Львова. Проїзд у ньому безкоштовний

Також відомо, що з 5 серпня Укрзалізниця відновила курсування поїзда сполученням Київ — Ясіня. Квитки вже можна придбати онлайн та в касах вокзалів.

За останній тиждень, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли близько 2 тисячі людей, з них 385 дітей.

У ніч з 9 на 10 серпня на Запоріжжі росіяни вбили жінку, обстріляли майже 30 будинків. ППО ЗСУ збила три ворожі ракети.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb