Укрзалізниця призначила додатковий рейс потяга із Запоріжжя до Києва
Укрзалізниця призначила додатковий рейс поїзда №272/271 Запоріжжя — Київ
Про це інформує Укрзалізниця.
"Ми прагнемо вивезти до безпеки якомога більше українців і тому, враховуючи активність у напрямку Нікополя та Марганця, відправимо 11 серпня поза графіковий рейс поїзда №272/271 із Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
11 серпня, потяг №272/271 із Запоріжжя виїде о 20:05 і прибуде до Києва о 09:38.
Наступного дня, 12 серпня цей поїзд зворотно з Києва вирушить о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53.
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