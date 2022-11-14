Укрзалізниця відновлює сполучення з Миколаєвом, наступний – Херсон
Укрзалізниця відновлює залізничне пасажирське сполучення з Миколаєвом, яке було відсутнє від 24 лютого. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської ОВА та військових
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Перший потяг до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва о 22:00. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.
Поїзд №122/121 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних – з Миколаєва.
Відновлений поїзд вирушатиме зі столиці о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії Миколаїв був прифронтовим містом і тримав оборону на півдні України. Після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, і ми отримали дозвіл на відновлення залізничного сполучення до міста. Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Він додав, що вже в найближчі декілька днів заплановано відновити залізничне сполучення з Херсоном. За словами Камишіна, залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками. На маршруті виявили багато пошкоджень інфраструктури, але залізничники обіцяють швидко відновити її.
- Вранці 13 листопада, Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст – уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
- Усього за кілька годин українці купили тисячу благодійних символічних залізничних квитків на перші рейси до звільнених від росіян міст. Усі кошти, отримані в рамках проєкту, підуть на шатли для сполучення деокупованих територій з найближчими залізничними вузлами.
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