Укрзалізниця відновлює сполучення з Миколаєвом, наступний – Херсон

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Перший потяг до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва о 22:00. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Поїзд №122/121 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних – з Миколаєва.

Відновлений поїзд вирушатиме зі столиці о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії Миколаїв був прифронтовим містом і тримав оборону на півдні України. Після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, і ми отримали дозвіл на відновлення залізничного сполучення до міста. Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Він додав, що вже в найближчі декілька днів заплановано відновити залізничне сполучення з Херсоном. За словами Камишіна, залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками. На маршруті виявили багато пошкоджень інфраструктури, але залізничники обіцяють швидко відновити її.

Вранці 13 листопада, Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст – уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Усього за кілька годин українці купили тисячу благодійних символічних залізничних квитків на перші рейси до звільнених від росіян міст. Усі кошти, отримані в рамках проєкту, підуть на шатли для сполучення деокупованих територій з найближчими залізничними вузлами.

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